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Азербайджан подал в Международный уголовный суд иск против Армении из-за Карабаха

Азербайджан подал в Международный уголовный суд иск против Армении по Карабаху

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Denis Balibouse/Reuters

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил, что Баку подал в Международный уголовный суд (МУС) иск против Еревана, основанный на «доказательствах в тысячу страниц» из-за Нагорного Карабаха. Об этом пишет «Sputnik Азербайджан».

Как следует из материала, в тексте собраны «доказательства в связи с почти тридцатилетней незаконной военной оккупацией Арменией суверенных территорий Азербайджана». Кроме того, речь идет и о «других преступлениях против человечества», отмечается в тексте.

«Отмечу, что эти преступления против азербайджанского народа не просто противоправные действия, совершенные в каких-либо случайных, хаотичных условиях, а основаны на этнической ненависти и радикальной националистической идеологической линии», — сказал замглавы МИД.

Как подчеркнул Мамедов, исходя из особенностей межгосударственных жалоб в международных судах, иск Азербайджана к Армении должен быть рассмотрен в течение нескольких лет.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев стороны достигли договоренности о прекращении огня. 28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее в Грузии прошли многочасовые переговоры премьеров Армении и Азербайджана.

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