В США заявили об игнорировании Нетаньяху предупреждений ШАБАК об эскалации конфликта

Представители Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) до эскалации конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС на протяжении нескольких месяцев предупреждали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что политическая нестабильность, которая была вызвана его внутренней политикой, ослабляет безопасность страны, однако премьер игнорировал заявления израильских генералов. Об этом сообщает The New York Times.

«Самая мощная военная сила на Ближнем Востоке не только полностью недооценила масштабы нападения, но и потерпела полный провал в своих усилиях по сбору разведданных, в основном из-за высокомерия и ошибочного предположения, что ХАМАС представляет собой сдерживаемую угрозу», — говорится в публикации.

Также в статье указывается, что в день одобрения парламентом Израиля судебной реформы 24 июля, вызвавшей массовые протесты, два высокопоставленных генерала обратились к законодателям для передачи срочных предупреждений о военном состоянии государства.

Глава Управления военной разведки Армии обороны Израиля Аарон Халив предоставил секретные доклады, в которых утверждалось, что внутренние беспорядки ослабляют оборону Израиля. В одном из документов указывалось, что лидеры Ирана, ХАМАС, Сирии, «Хезболлы» и Палестинского исламского джихада (организация запрещена в России) уверены в том, что настало время нанести удар.

Отмечается, что только два члена парламента пришли послушать брифинг Халива. Нетаньяху при этом отказался от встречи с начальником штаба вооруженных сил генералом Герци Халеви, который тоже хотел передать премьеру эти предупреждения.

До этого сообщалось, что танки Армии Израиля были замечены в секторе Газа днем 30 октября, военные продолжают наступление.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».