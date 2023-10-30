В Британии потребовали от ХАМАС убрать военную инфраструктуру от больниц в Газе

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли потребовал от радикальной группировки ХАМАС убрать объекты военной инфраструктуры, расположенные вблизи медицинских учреждений на территории сектора Газа. Об этом он заявил в беседе со Sky News Arabia.

«Мы требуем, чтобы ХАМАС отпустило всех заложников и демонтировало объекты своей военной инфраструктуры, расположенные рядом с больницами», — заявил министр.

Он подчеркнул, что МИД Соединенного Королевства вместе с Израилем работает над тем, чтобы гуманитарная помощь в анклаве доставалась мирным жителям, а не членам ХАМАС. По мнению Клеверли, жителям Газы на сегодняшний момент «нужны вовсе не призывы к прекращению огня».

Министр иностранных дел также предостерег Иран от любых действий, которые могут привести к эскалации на Ближнем Востоке.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в Британии призвали избегать «абстрактных» призывов к прекращению огня на Ближнем Востоке.