В Британии призвали избегать «абстрактных» призывов к прекращению огня на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что «абстрактные» призывы к прекращению огня на Ближнем Востоке «не помогут делу». Его слова приводит Sky News.

Клеверли отметил, что Соединенное Королевство последовательно выступает за гуманитарные паузы, чтобы облегчить доставку гуманитарной помощи и содействовать освобождению заложников и эвакуации британских граждан из сектора Газа.

«Пока я не видел и не слышал от ХАМАС ничего, что давало бы мне хоть какую-то уверенность в том, что они либо желают, либо будут соблюдать призывы к прекращению огня», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее глава МИД Великобритании призвал израильских военных к сдержанности.