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Япония собирается заморозить активы руководителей ХАМАС

NHK: Япония планирует заморозить активы девяти руководителей и членов ХАМАС

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Reuters

Правительство Японии рассмотрит решение о заморозке активов девяти руководителей палестинского радикального движения ХАМАС, чтобы помешать его финансированию. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники, передает ТАСС.

Как отмечает телеканал, речь идет об активах девяти руководителей и членов ХАМАС, которые курируют финансирование группировки, криптовалютные средства и биржи, привязанные к сектору Газа.

Вопрос находится в завершающей стадии согласований. Пакет санкций может быть утвержден на заседании правительства 31 октября.

27 октября Минфин США ввел санкции в отношении ключевых чиновников и финансовых сетей, связанных с ХАМАС, после атаки на Израиль 7 октября. Ограничения должны ударить по дополнительным активам в инвестиционном портфеле ХАМАС. До этого США внесли в санкционные списки девять человек и одну организацию, связанных с палестинским движением.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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