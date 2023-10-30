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Арабские страны собираются вместе выступить за прекращение огня в секторе Газа

Арабские страны в ООН собираются совместно добиваться прекращения огня в Газе

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Manuel Elias/Global Look Press

Заседание Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа по инициативе арабских стран пройдет 30 октября. Все они стоят на одной позиции и намерены требовать немедленного прекращения огня а палестинском анклаве, сообщилРИА Новости постоянный представитель Лиги арабских государств (ЛАГ) в ООН Маджид Абдель Фаттах.

«Первое — немедленное прекращение огня, второе — безоговорочный ввод гуманитарной помощи и снятие блокады сектора Газа, а третье — отмена решений о перемещении населения», — назвал Фаттах согласованные требования.

Представитель ЛАГ заявил о «создании механизма защиты палестинского гражданского населения, чего требует палестинская сторона».

Как считает Фаттах, Израиль неправомерно приводит в свое оправдание необходимость самообороны, поскольку речь идет об оккупационной администрации.

7 октября представители ХАМАС направили тысячи ракет на территорию Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Боевики вторглись в Израиль, захватили десятки единиц военной техники и захватили в плен свыше сотни заложников.

В ответ ВВС Израиля уничтожили сотни объектов ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.

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