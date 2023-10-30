Для дагестанского правительства объявлен круглосуточный режим работы. Об этом сообщается в Telegram-канале властей Дагестана.

«Для правительства Дагестана объявлен круглосуточный режим работы», — заявил глава кабинета министров республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, заявляя о намерении «вычислить евреев».

Позже Росавиация сообщила, что махачкалинскую воздушную гавань освободили от протестующих. Также стало известно, что аэропорт будет закрыт до 6 ноября.

До этого силовики объявили усиление в аэропорте Махачкалы, но не стали препятствовать толпе насильственно «проверять» документы тех, кто прилетал в город. Собравшиеся говорили, что не пустят израильских беженцев в Дагестан из-за жестоких обстрелов территории сектора Газа.

30 октября минздрав Дагестана сообщал, что больше 20 человек, в том числе полицейские и гражданские лица, пострадали в результате беспорядков в махачкалинском аэропорту.

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.