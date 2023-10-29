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США потребовали от Израиля применять американское оружие по законам войны

Салливан: США требуют от Израиля, чтобы их оружие применялось по законам войны

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AP

США передают оружие Израилю с требованием, чтобы оно применялось при соблюдении законов ведения войны. Об этом заявил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан телеканалу ABC News, передает ТАСС.

«То, что мы передаем Израилю, подпадает под законы ведения войны и под требования о необходимости принятия мер по защите невинных жизней», — сказал Салливан, подчеркнув, что такие требования Вашингтон предъявляет каждый раз, когда передает американское вооружение какой-либо стране.

22 октября газета The New York Times писала, что США передадут Израилю несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, которые должны были отправить на Украину.

До этого лидер ХАМАС обвинил США в руководстве войной Израиля против Палестины.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.

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