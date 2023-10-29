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В МИД РФ заподозрили Обаму в раскрытии схемы управления США

Захарова: Обама кратко описал внедренную в Белый дом схему управления страной

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Thanassis Stavrakis/AP

Официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что бывший президент США Барак Обама раскрыл тайну Белого дома. Так в своем Telegram-канале она отреагировала на слова американского политика о том, что в качестве альтернативы третьему президентскому сроку гипотетически предпочел бы подставную фигуру во главе США, которую мог бы контролировать.

«Давно говорила: наступили времена, когда все тайное становится явным. Удивительным образом Обама кратко описал внедренную в Белый дом схему управления страной», — написала Захарова.

Согласно заявлению Обамы, ему неважно был бы это мужчина или женщина. Экс-президент подчеркивал, что мог бы подсказывать «подставному президенту», что говорить, сидя у себя дома.

Ранее большинство американцев признали президента США Джо Байдена слишком старым для второго президентского срока.

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