В МИД РФ заподозрили Обаму в раскрытии схемы управления США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что бывший президент США Барак Обама раскрыл тайну Белого дома. Так в своем Telegram-канале она отреагировала на слова американского политика о том, что в качестве альтернативы третьему президентскому сроку гипотетически предпочел бы подставную фигуру во главе США, которую мог бы контролировать.

«Давно говорила: наступили времена, когда все тайное становится явным. Удивительным образом Обама кратко описал внедренную в Белый дом схему управления страной», — написала Захарова.

Согласно заявлению Обамы, ему неважно был бы это мужчина или женщина. Экс-президент подчеркивал, что мог бы подсказывать «подставному президенту», что говорить, сидя у себя дома.

Ранее большинство американцев признали президента США Джо Байдена слишком старым для второго президентского срока.