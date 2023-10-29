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Япония призвала скорее урегулировать ситуацию на Ближнем востоке

МИД Японии призвал создать условия для гуманитарных миссий на Ближнем востоке

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Reuters

Япония выступает за скорейшее урегулирование конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, и за обеспечение условий для выполнения гуманитарных миссий. Об этом заявила министр иностранных дел Японии Ёко Камикава в ходе пресс-конференции по итогам министерской встречи G7 по торговле в Осаке, передает РИА Новости.

Япония с обеспокоенностью следим за развитием ситуации на Ближнем востоке, отметила Камикава и подчеркнула, что Токио придерживается трех важных пунктов.

«Немедленное освобождение заложников, скорейшее урегулирование ситуации, а также реализация условий, при которых могут быть проведены гуманитарные операции в ближайшее возможное время», — сказала глава японского МИД.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее сообщил, что обстоятельства атаки ХАМАС 7 октября будут расследованы, но только после завершения наземной операции в секторе Газа.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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