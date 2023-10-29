Избрание нового спикера палаты представителей США Майка Джонсона, возможно, послужит окончанием наступления украинских войск. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

«С избранием стойкого республиканца, возможно, наступит финал контрнаступления ВСУ», — говорится в материале.

Указывается, что Джонсон выступает против помощи Киеву. При этом, говорится в статье, палата представителей США может просто уничтожить требование президента страны Джо Байдена о помощи как Израилю, так и Украине.

В публикации также говорится, что российская экономика не пострадала на фоне санкционного давления. Журналисты считают, что в случае, если ограничения против Москвы не будут работать, а военные операции ни к чему не приведут, то единственным вариантом для Украины станет прекращение огня.

До этого новый спикер палаты представителей американского конгресса, республиканец Майк Джонсон заявлял, что возраст президента США Джо Байдена представляет опасность для страны.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден стал чаще предпочитать теннисные туфли на фоне регулярных падений на публике.