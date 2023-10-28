В Египте заявили, что Израиль мешает доставлять гуманитарную помощь в Газу

Официальный представитель Министерства иностранных дел Египта Ахмед Абу Зейд заявил, что препятствия, создаваемые Израилем, и действия еврейского государства в отношении процесса доставки гумпомощи в Газу, затрудняют ее поступление в палестинский анклав. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение дипломата в социальных сетях.

«Египет не жалеет и не пожалеет никаких усилий для обеспечения быстрой доставки чрезвычайной помощи в сектор Газа, но препятствия, создаваемые Израилем, затрудняют поступление гуманитарной помощи», — сказал он.

До этого посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявлял, что наземная операция Израиля в секторе Газа рискует привести к вовлечению в войну других государств.

Официальный представитель Пентагона заявлял, что силы Соединенных Штатов не принимают никакого участия в наземных операциях Армии обороны Израиля в секторе Газа.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.