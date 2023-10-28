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В Турции заявили о цели дипломатических усилий Анкары

Yeni Akit: Турция ждет переговоров между Израилем и Палестиной по своей формуле

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Murad Sezer/Reuters

Дипломатические усилия Турции в отношении палестино-израильского конфликта в настоящий момент направлены на то, чтобы достичь скорейшего прекращения огня, а затем добиться начала мирных переговоров с учетом формулы Анкары по «странам-гарантам». Об этом пишет газета Yeni Akit со ссылкой на приближенную к правительственным кругам журналистку Ханде Фырат.

«18-часовое прекращение огня, 48-часовое прекращение огня... После того, как это будет достигнуто, продлить процесс, который будет построен на этом», — говорится в материале издания.

В материале также отмечается важность возможности перейти к переговорной системе с прекращением огня, после чего формулу турецкого гаранта планируется вынести на повестку дня и реализовать на практике.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль прекратить атаки на сектор Газа.

27 октября стало известно, что правительство Турции не рассматривает палестинское движение ХАМАС как террористическую организацию. Об этом во время брифинга с министром иностранных дел Дании Ларсом Расмуссеном заявил глава внешнеполитического ведомства республики Хакан Фидан.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.

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