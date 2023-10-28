Лукашенко оценил возможность нормализации отношений между Минском и Прагой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Чехии с Днем государственности, заявив о возможности нормализации отношений между двумя странами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Белоруссии.

«Уверен в наличии сегодня у Минска и Праги возможностей для возобновления конструктивного сотрудничества в торговой и гуманитарной сферах. Белорусская сторона к этому готова», — следует из обращения Лукашенко.

Он также отметил, что граждан двух государств объединяют опыт мирного сосуществования, хозяйственные и культурные связи.

Лукашенко пожелал народу Чехии процветания, отметив, что в Белоруссии всегда рады гостям из соседней республики.

До этого Александр Лукашенко заявил, что Польша до сих пор не отреагировала на предложение Белоруссии о восстановлении добрососедства.

«Молчат. Думаю, ладно, [парламентские] выбора пройдут [в Польше 15 октября]. Прошли выборы, ждем предложений», — отметил президент.

Ранее Лукашенко призвал Украину провести переговоры «о земле и о мире».