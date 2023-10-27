Лукашенко призвал Украину провести переговоры «о земле и о мире»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал как можно скорее остановить конфликт на Украине, после чего провести переговоры «о земле и о мире». Об этом сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня».

«Думаю, что умных людей немало в Украине. Надо садиться за стол переговоров и договариваться. Как я когда-то говорил: не надо предварительных условий. Главное — команду дали «стоп». <…> Остановились и ведем переговоры. О земле и о мире», — сказал он.

Глава Белоруссии подчеркнул, что необходимость начала переговоров связана в том числе с намеками Киеву от Вашингтона, что предоставляемая поддержка «не беспредельна».

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто указал на угрозу начала большой войны в мире. По его словам, существующая система мирового порядка может рухнуть

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет победить на поле боя, о чем уже говорят все военные эксперты.

Орбан отметил, что в начале конфликта победа Киева представлялась реальным сценарием, на реализацию которого Запад был готов выделять деньги.

«Но сейчас все знают, но не осмеливаются озвучить, что эта стратегия провалилась. Совершенно очевидно, что так не выйдет, украинцы на фронте не победят», — сказал Орбан.

Ранее Лукашенко назвал себя ярым сторонником ЕС.