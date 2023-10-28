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В России пока не видят необходимость в визите МАГАТЭ в РФ

Постпред РФ в Вене Ульянов: потребности в визите МАГАТЭ в Россию пока нет

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Потребности в визите представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в РФ на данный момент нет, Москва организует его, как только появится необходимость, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Его слова передает РИА Новости.

«Что касается визита руководства секретариата МАГАТЭ в Россию, то в настоящий момент этот вопрос не обсуждается», — утверждает постпред.

Он подчеркнул, что, как только такая необходимость появится, визит будет организован.

По словам Ульянова, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси за последние 1,5 года много раз посетил Российскую Федерацию, он был в Москве, Сочи, Калининграде и Санкт-Петербурге.

До этого Ульянов говорил, что не стоит полностью исключать возможность проведения новых ядерных испытаний. По его оценке, в нынешней ситуации это вряд ли будет позитивным решением.

Ранее постпред РФ в Вене Ульянов заявил о намерении России сделать мир многополярным.

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