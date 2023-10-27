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Борис Джонсон заявил, что станет телеведущим

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что станет телеведущим

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President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с 2024 года станет ведущим авторской программы на телеканале GB News. Об этом он сам рассказал зрителям телеканала.

Отмечается, он представит программу, которая «продемонстрирует силу Британии по всему миру». Также он примет участие в освещении парламентских выборов в Великобритании, которые состоятся в 2024 году.

«Я рад сообщить, что скоро присоединюсь к вам на GB News», — сказал Джонсон.

До этого бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в эфире украинского телеканала «Рада», что остается русофилом и восхищается русской культурой. Бывший британский премьер также отметил, что продолжает поддерживать контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским. В 2017 году Джонсон на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым назвал себя «убежденным русофилом».

Ранее Джонсон заявлял, что Запад должен проявить политическую силу воли и принять Украину в НАТО без условий и как можно скорее.

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