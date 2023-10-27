В ХАМАС рассказали об отношении к заложникам с двойным гражданством

Палестинское движение ХАМАС относится к запросу правительства РФ об освобождении граждан страны, оказавшихся среди заложников, «более положительно и внимательно» по сравнению с обращениями других стран. Об этом заявил руководитель отдела внешней политики движения Муса Абу Марзук, передает РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что большинство израильтян имеют двойное гражданство. У многих из них есть российские, французские, испанские, американские и другие паспорта.

В связи с этим указанные государства обращались к руководству ХАМАС с просьбой отпустить пленных. Среди них была и Москва, уточнил представитель палестинского движения.

«К этому запросу из России мы относимся более положительно и внимательно, чем к другим, в силу характера отношений с Россией», — добавил он.

Тем не менее Муса Абу Марзук подчеркнул, что члены ХАМАС в первую очередь рассматривают заложников как израильтян. Это касается и людей с двойным гражданством, уточнил он.

«Все захваченные для нас — израильтяне, хотя и идет апелляция к их основным гражданствам в надежде, что это их спасет», — резюмировал представитель палестинского движения.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ раскрыли темы, которые российские власти обсуждали с членами ХАМАС на встрече в Москве.