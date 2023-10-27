Глава Евросовета заявил, что ЕС против участия ХАМАС в конференции по Ближнему Востоку

Европейский союз против участия представителей ХАМАС в международной конференции по урегулированию ближневосточного конфликта. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, передает ТАСС.

«ХАМАС — террористическая организация, мы хотим взаимодействовать со странами. Я не вижу какой-либо роли ХАМАС на такой международной конференции», — сказал он.

27 октября глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания попросил арабские и другие мусульманские государства о поставках оружия и финансовой поддержке.

Накануне глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз полностью поддержал генсека ООН Антониу Гутерриша в его конфликте с Израилем, отметив, что его заявление в СБ ООН «было искажено».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

Ранее Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.