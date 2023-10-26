Путин посетил ракетно-космическую корпорацию в Подмосковье

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Ракетно-космическую корпорацию (РКК) «Энергия» в подмосковном Королеве, где пообщался с молодыми специалистами. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В публикации отмечается, что Путина сопровождал заместитель председателя правительства РФ, Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также директор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Пояснения давал генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев», — подчеркивается в публикации.

До этого Путин заявил, что у страны есть большие планы по освоению космоса. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с участниками заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Он также отметил, что космическая деятельность имеет значение и для Российской Федерации, и для всего человечества.

27 мая Путин учредил в России новую награду — орден имени первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Орден будет присуждаться за заслуги в космонавтике.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».