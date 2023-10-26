Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Евродепутат поднял вопрос об аудите выделенных Украине средств

RT: евродепутат Синчич поинтересовался расходами ЕС на Украину

close
100%
Depositphotos

Депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич обратился к Еврокомиссии насчет денежных средств, которые были выделены Украине. Телеканал RT ознакомился с письмом этого европарламентария.

«Осуществляются ли контроль и проверка? И знает ли комиссия, куда ушли все выделенные средства?» — спросил евродепутат.

Он пояснил, что задал свой вопрос в связи с требованием властей Венгрии предоставить подробный отчет о том, как именно были потрачены €50-70 млрд, которые ранее выделили Киеву.

До этого сообщалось, что США передадут Израилю несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, которые должны были отправить на Украину.

20 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что Евросоюз с начала специальной военной операции предоставил Украине порядка €90 млрд помощи, из которых €27 млрд — поставки оружия и боеприпасов.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий