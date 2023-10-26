Евродепутат поднял вопрос об аудите выделенных Украине средств

Депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич обратился к Еврокомиссии насчет денежных средств, которые были выделены Украине. Телеканал RT ознакомился с письмом этого европарламентария.

«Осуществляются ли контроль и проверка? И знает ли комиссия, куда ушли все выделенные средства?» — спросил евродепутат.

Он пояснил, что задал свой вопрос в связи с требованием властей Венгрии предоставить подробный отчет о том, как именно были потрачены €50-70 млрд, которые ранее выделили Киеву.

До этого сообщалось, что США передадут Израилю несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, которые должны были отправить на Украину.

20 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что Евросоюз с начала специальной военной операции предоставил Украине порядка €90 млрд помощи, из которых €27 млрд — поставки оружия и боеприпасов.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.