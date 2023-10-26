В США заявили о подготовке к нападению на Иран

Президента США Джо Байдена подталкивают к нападению на Иран. Провокациями занимаются, в частности, сенатор Линдси Грэм и его бывший коллега Джозеф Либерман. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, названные им лица выражали такое желание много лет. Как считает аналитик, «им не нужно даже подталкивать, у них есть много людей внутри кабинета Байдена, которые заинтересованы в нападении на Иран».

По мнению эксперта, одержимость идеей войны с Ираном заслоняет у ряда представителей политической элиты США прочие аспекты ближневосточного конфликта. Но в случае реализации своих замыслов Соединенным Штатам придется иметь дело с другими игроками, такими как Турция, Сирия, Россия, отметил он.

Макгрегор также полагает, что Российская Федерация не намерена «сидеть сложа руки и наблюдать за уничтожением Ирана». РФ «не будет заинтересована в том, чтобы воевать» с США, и она «определенно не хочет войны с Израилем», считает он.

«Так что на данный момент может случиться так, что Москва скажет: послушайте, у нас нет выбора, мы должны поддержать Иран, мы не можем допустить его уничтожения», — добавил полковник.

Ранее Байден обратился к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с предупреждением о том, что если Тегеран продолжит действовать против военных США, то Вашингтон даст на это ответ.

Прежде верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи раскритиковал визиты западных лидеров в Израиль на фоне атак еврейского государства в секторе Газа. По его словам, США являются «определенным соучастником» преступлений израильской стороны против палестинцев в регионе.

Ранее сообщалось, что США спешно направляют системы противовоздушной и противоракетной обороны на Ближний Восток.