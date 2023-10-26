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МИД России поставил Западу условие для возобновления диалога

МИД РФ: диалог с Западом отсутствует, пока он ведет политику сдерживания России

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Максим Блинов/РИА Новости

Пока Запад не откажется от политики сдерживания России, шансы возобновить диалог отсутствуют. Об этом заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы делегации РФ, заместитель постоянного представителя России в Женеве Андрей Белоусов, передает РИА Новости.

Он обратил внимание, что в последние годы региональная безопасность в мире проходит серьезнейшие испытания в свете голосов представителей «партии войны», которые звучат все сильнее.

«Грубо нарушается основополагающий принцип неделимости безопасности», — отметил Белоусов.

Он выразил твердую убежденность, что нормализация ситуации возможна только на основе соблюдения общепризнанных норм международного права.

По словам Белоусова, пока Североатлантический альянс не откажется от политики «сдерживания» России, попытки возобновить диалог «заведомо обречены на провал».

Накануне США предложили России диалог по ракетам. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, Вашингтон предлагает Москве сохранять контакт «в отрыве от всего происходящего».

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении предотвратить третью мировую войну.

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