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Премьер Монголии выразил готовность вместе с Мишустиным съесть борщ в Москве

Премьер Монголии предложил Мишустину вместе поесть борща в Москве

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в ходе переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным предложил вместе поесть борща в Москве, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я готов с вами совместно съесть борщ в Москве», — сказал монгольский политик.

В ответ на это Мишустин предложил попробовать отведать это блюдо в Бишкеке.

В ходе встречи переговоров Оюун-Эрдэнэ подчеркнул, что столетняя история независимости и суверенитета Монголии крепко связана с дружескими отношениями с Россией. Он рассказал, что за это время случались такие колоссальные успехи, как победа в битве на реке Халхин-Гол, 85-летие которой будет отмечаться в будущем году.

«Я слышал, что ваш дед участвовал в этой битве», — сказал Оюун-Эрдэнэ.

До этого Мишустин признался, что считает борщ своим любимым блюдом.

Ранее Оюун-Эрдэнэ заявил, что страна страдает из-за антироссийских санкций.

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