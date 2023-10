Калининградский губернатор напомнил Боррелю дату появления региона

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем Telegram-канале прокомментировал слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по украинскому вопросу. Глава региона напомнил, что Калининградская область вошла в состав СССР в 1945 году.

«I am deeply sorry to interrupt (сожалею, что прерываю. — «Газета.Ru»)... Так получилось, мы тут уже с 1945 года», — написал он.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на конференции «Европа и мир», заявил, что не может позволить президенту России Владимиру Путину поставить марионеточное правительство в Киеве и иметь российскую армию на польской границе.

До этого президент Польши Анджей Дуда заявил, что на границе с Калининградской областью России появилась пограничная электронная система слежения. Также Польша возвела на границе с РФ заграждения из колючей проволоки.

Ранее сотрудники пограничной охраны Польши задержали двух граждан Украины, которые пытались вывезти из Латвии в Германию 20 мигрантов-нелегалов.