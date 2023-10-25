В США рассказали, кто может заменить Байдена в президентской гонке

Демократическая партия может рассчитывать на одного кандидата, если президент США Джо Байден все же решит выйти из предвыборной гонки 2024 года, пишет The Hill. По мнению обозревателя издания Дерека Хантера, заменой главе Белого дома станет губернатор Калифорнии, демократ Гэвин Ньюсом.

«Вероятность того, что Байден выбудет из этого цикла, невелика. Но независимо от того, уйдет ли Байден в следующем году или в 2028-м, у демократов есть Ньюсом, ожидающий своего часа <…> Ньюсом — самая жизнеспособная альтернатива Байдену сегодня и его наиболее вероятный преемник завтра», — говорится в тексте.

С точки зрения Хантера, главными минусами губернатора Калифорнии для демократов является его ориентация и цвет кожи. Автор отмечает, что против Ньюсона играет и его богатство, он является обладателем состояния в $42 млн.

«Для демократов две самые большие проблемы Ньюсома заключаются в том, что он белый и натурал — две прекрасные характеристики, которые большинство людей не находят предосудительными, но которые демократическая база рассматривает как эквивалент мешка с камнями на тонущем корабле», — указывается в материале.

Хантер подчеркивает, что Ньюсом пообещал Байдену не баллотироваться в президенты в 2024 году, но визит губернатора Калифорнии в Китай и предстоящая поездка в Израиль говорит о том, что он готов выступить в качестве кандидата, если возникнет подобная необходимость.

Ранее большинство американцев признали Байдена слишком старым для второго президентского срока.