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В Катаре уверены, что наземная операция Израиля в Газе навредит заложникам

МИД Катара: наземная операция Израиля в Газе усложнит освобождение заложников

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Официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что наземная операция израильских сил в секторе Газа осложнит процесс освобождения заложников, удерживаемых в палестинском анклаве, передает ТАСС.

«Наземная операция Израиля осложнит ситуацию и усугубит страдания мирного населения в секторе Газа», — сказал он.

По его словам, Катар ставит перед собой основную задачу в безопасном возвращении заложников на родину, а для этого нельзя допустить, чтобы они пострадали под перекрестным огнем.

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Израилю не стоит проводить наземную операцию в секторе Газа, начав ее, он совершит ошибку.

Газета The New York Times опубликовала мнение, что наземная операция в секторе Газа приведет к самым ожесточенным уличным боям на планете со времен Второй мировой войны.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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