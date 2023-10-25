На Западе заявили о тайных контактах РФ и Украины

Западное издание The Washinton Post написало, что Россия и Украина тайно поддерживают контакты, несмотря на то, что законодательство Украины запрещает переговоры с российской стороной.

Отмечается, что стороны ведут переговоры по ряду гуманитарных вопросов с помощью посредников, таких как Турцию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Ватикан и Международный комитет Красного Креста, так и во время прямых контактов и созвонов. Отмечается, что большая часть договоренностей достигается именно во время очных встреч и прямых контактов, однако обе стороны предпочитают не афишировать их существование.

Переговоры ведутся по таким вопросам как обмен пленными и останками солдат; проход украинских судов и возвращение украинских детей, оказавшихся в России, родителям.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о невозможности ведения перегоров с Россией в период правления президента Владимира Путина.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.