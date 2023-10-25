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В ФРГ отреагировали на призывы к отставке генсека ООН

В кабмине ФРГ сочли неуместными призывы к отставке генесека ООН Гутерриша

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Mary Altaffer/AP

Правительство Германии не разделяет призывов к отставке генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша из-за его позиции и высказываний относительно конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

«Сейчас ситуация очень напряженная, она волнует нас всех. И у меня нет ощущения, что такие требования об отставке в настоящий момент уместны», — сказал Хебештрайт.

Он также подчеркнул, что Гутерриш пользуется доверием правительства Германии.

Ранее постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций Гилад Эрдан обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом уйти в отставку.

«Я призываю его немедленно уйти в отставку. Нет никакого оправдания и смысла разговаривать с теми, кто проявляет сострадание к самым ужасным злодеяниям, совершенным против граждан Израиля и еврейского народа», – заявил Эрдан.

До этого Гутерриш заявил, что деятельность движения ХАМАС, включая атаку на израильскую территорию 7 октября, не может быть причиной для коллективного наказания палестинцев.

Ранее политолог объяснил бурную реакцию Израиля на слова Гутерриша.

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