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Политолог объяснил бурную реакцию Израиля на слова Гутерриша

Политолог Перла: Израиль и другие союзники США считают себя выше ООН

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Andrew Kelly/Reuters

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал требование израильских дипломатов отправить в отставку генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша. Причиной такой бурной реакции стало заявление последнего в поддержку Палестины.

По мнению эксперта, столь радикальное поведение израильских представителей в ООН необходимо рассматривать с двух точек зрения. Первая, по его словам, — это обида на слишком «пропалестинскую» позицию Гутерриша, поскольку в своих собственных глазах Израиль ведет справедливое противостояние за существование своего государства.

Если мы чуть-чуть поднимемся над сиюминутной израильской обидой, то увидим другую картину. И тут уж шутки в сторону. Мы увидим, что »США и их демократические союзники» (определение The Washington Post) считают себя выше Объединенных наций. Считают, что чиновники ООН — это незначительные бюрократы у них на службе. <...> Нынешние израильские жесты — это проявление той политики «единоличного лидерства в глобальном масштабе», которая так свойственна гегемону», — продолжил Перла.

Он подчеркнул, что громкие заявления израильских дипломатов — еще одна манифестация «мира, основанного на правилах американского миропорядка».

Накануне постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан обратился к Гутерришу с призывом уйти в отставку. Об этом он написал в социальной сети Х (бывший Twitter). По словам дипломата, генсек международной организации «недостоин» своей должности, так как демонстрирует понимание тех, кто «массово ликвидировал детей, женщин и стариков».

До этого Гутерриш заявил, что деятельность движения ХАМАС, включая атаку на израильскую территорию 7 октября, не может быть причиной для коллективного наказания палестинцев.

Ранее в России назвали возможный срок завершения противостояния Израиля с ХАМАС.

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