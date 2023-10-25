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В Турции разъяснили отношение к ХАМАС

Эрдоган сообщил, что в Турции не считают ХАМАС террористической организацией

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Murat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не считает ХАМАС террористической организацией. Об этом сообщает издание Haberturk.

«Запад считает ХАМАС террористической организацией. ХАМАС — это не террористическая организация, а освободительная группа моджахедов, которая пытается защитить свою территорию», — уточнил Эрдоган.

По словам Эрдогана, все предстоящие визиты турецких официальных лиц в Израиль были отменены.

До этого в Израиле назвали безумием слова генсека ООН Антониу Гутерриша об атаке ХАМАС. Внутри ООН существуют определенные антиизраильские настроения, считает пресс-секретарь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Таль Хайнрих. Хайнрих подчеркнула, что цивилизованный мир должен поддержать Израиль в его войне с терроризмом.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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