Иран назвал США соучастниками преступлений Израиля

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи раскритиковал визиты западных лидеров в Израиль на фоне атак еврейского государства в секторе Газа, передает Press TV. По его словам, США являются «определенным соучастником» преступлений израильской стороны против палестинцев в регионе.

«Исламские правительства не должны быть пассивными перед лицом преступников. Победа, безусловно, принадлежит Палестине», — отметил Хаменеи.

Он добавил, что визиты западных лидеров в Израиль говорят о том, что они опасаются распада еврейского государства. Хаменеи подчеркнул, что в особенности это касается США, которые «манипулируют преступлениями» Израиля.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в Иордании обвинили Запад в причастности к страданиям Газы.