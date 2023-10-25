Матвиенко предупредила США о последствиях невыполнения обязательств по ДВЗЯИ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что если США не будут предпринимать шаги по выполнению своих обязательств в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), то России не будет смысла участвовать в нем, передает ТАСС.

Как отметила спикер, при обсуждении закона об отзыве ратификации ДВЗЯИ Россия выступает за создание реальной системы действующей международной безопасности на справедливых принципах.

Ратифицировав этот договор, российская сторона «проявила добрую волю» и обозначила «стремление внести свой вклад в глобальную безопасность», подчеркнула Матвиенко. Москва рассчитывала на ответные действия Вашингтона, но США так и не ратифицировали договор.

По ее словам, после объявления о планах РФ выйти из соглашения США «внезапно так горячо обеспокоились», но в РФ видят только «сплошное лицемерие».

«И если США и дальше не будут предпринимать шаги в плане выполнения своих обязательств, этот договор будет оставаться бутафорией, и участвовать в этой имитации дальше России нет никакого смысла», — заключила она.

25 октября Совфед РФ одобрил законопроект об отзыве ратификации договора о запрещении ядерных испытаний.

Ранее США провели испытания на ядерном полигоне.