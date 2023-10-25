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Политолог объяснил, почему Нетаньяху не сможет отменить операцию в Газе

Политолог Шафир: отмена штурма Газы станет для Нетаньяху политическим поражением

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Jacquelyn Martin/AP

Журналист-международник, политолог Тимур Шафир в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявление Генштаба Израиля о готовности к наземной операции в секторе Газа. По мнению эксперта, несмотря на то, что израильское руководство осознает, что штурм может обернуться для ЦАХАЛ катастрофическими последствиями, его вряд ли отменят.

«Если он (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. — «Газета.Ru») сейчас заявит об отмене наземной операции при каких бы то ни было условиях, то это будет означать, что его политические дни как лидера государства сочтены. Мы не забываем, что Нетаньяху уже очень много лет работает и живет под дамокловым мечом судебных исков», — отметил Шафир.

Он добавил, что Нетаньяху все время преследуют и коррупционные скандалы, и как только он перестанет быть руководителем, ему припомнят все. Наземная операция в Газе — вопрос политического существования для израильского премьера, подытожил журналист.

24 октября глава генштаба израильских войск Герци Халеви заявил, что ЦАХАЛ готов к наземной операции, однако сейчас ожидается решение на политическом уровне о ее форме и времени. Также он отметил, что тактические и стратегические факторы оттягивают начало боевых действий, но позволяют военным лучше подготовиться.

В тот же день министр энергетики Израиля Исраэль Кац сообщил, что наземная операция в секторе Газа состоится. По его словам, все идет по тому пути, который Израиль считает правильным.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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