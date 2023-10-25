В Египте предупредили о возможном расширении палестино-израильского конфликта

Конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС может расшириться из-за нынешнего уровня насилия. Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший министр иностранных дел Египта Набил Фахми.

«Как аналитик я бы не ждал, что это будет намерением, но как практик я бы не исключал, учитывая продолжающийся уровень насилия», — сказал он, отвечая на вопрос об угрозе такого варианта событий.

Ночью 25 октября израильские военные заявили об ударе по военной инфраструктуре сирийской армии в ответ на минометный обстрел.

До этого американский журналист Сеймур Херш выразил мнение, что израильское руководство планирует затопить системы туннелей ХАМАС перед операцией в Газе.

24 октября президент Израиля Ицхак Герцог заявил о готовности к возможному конфликту с Ливаном, если шиитская организация «Хезболла» втянет страну в войну.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.