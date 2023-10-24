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Литва выразила протест России

Литва выразила протест России из-за снятия памятного знака епископу Рейнису

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Литва выразила протест России в связи со снятием во Владимире памятного знака в честь деятеля католической церкви Литвы архиепископа Мечисловаса Рейниса (1884-1953), передает пресс-служба МИД прибалтийской республики.

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, в министерство был вызван временный поверенный в делах РФ Александр Елкин. Там ему вручили «ноту протеста в связи с уничтожением памятного знака Рейнису с требованием его восстановления».

Рейнис был не только церковным деятелем. В 1925 году он получил пост министра иностранных дел Литвы. Он пробыл на этой должности всего полгода. Дипломатическую карьеру Рейниса оборвал военный переворот 1926 года, за которым последовала смена власти.

В 1947 году он был арестован советскими органами госбезопасности. Мужчины не стало в 1953 году, когда он отбывал срок в тюрьме во Владимире. На Князь-Владимирском кладбище была установлена памятная доска в честь Рейниса.

21 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова в ироничной манере прокомментировала инициативу Литвы закрыть экспорт гвоздей, кнопок, швейных игл и вязальных спиц в РФ. Она предложила Литве выложить иглами и спицами надпись «Назло России».

Ранее в Литве заявили, что Россия якобы планировала напасть на страну в 2019 году, но «спасла» Украина.

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