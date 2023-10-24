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В Госдуме заявили, что Зеленский увидит Крым только в автозаке

Депутат Госдумы от Крыма Шеремет: Зеленский увидит полуостров только в автозаке

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Oleg Petrasyuk/Pool via Reuters

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что глава Украины Владимир Зеленский сможет увидеть полуостров только в автозаке, передает РИА Новости.

Зеленский ранее дистанционно выступил на заседании международной парламентской конференции «Крымская платформа» в Праге. Во время своего выступления он назвал целью Киева «полную деоккупацию земли, включая Крым», где, как утверждал он, якобы растут «проукраинские настроения».

По словам Шеремета, украинский лидер, «осознавая, что ему никто не сможет возразить», поскольку на «шабаше под названием «Крымская платформа» не было никого, кто имел бы реальное отношение» к Крыму и жизни его жителей, «начал лицемерно плодить ложь и разбрасываться своими ничтожными угрозами».

Он заявил, что если Зеленский «так сильно» желает увидеть полуостров, то российская сторона «организует ему вояж, только в специальном автозаке». Парламентарий также указал, что если главе украинского государства и суждено увидеть Крым, то только через решетку сначала автозака, а потом тюремной камеры.

До этого Шеремет назвал позором факт выступления Зеленского на сессии Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Ранее Медведев заявил, что Зеленский является «деятелем в грязной зеленой майке».

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