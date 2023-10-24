Эксперт объяснил, почему Израиль не может отказаться от операции в Газе

Израиль не торопится с наземной операцией в секторе Газа, осознавая, какими будут потери, однако и отказаться от штурма не может, поскольку это обернется политическим поражением. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политический обозреватель Андрей Перла. Он предположил, что израильские власти ожидают, что ситуация разрешится сама собой и совершать необратимых поступков не придется.

Единственная надежда Израиля состоит в том, продолжил политолог, чтобы каким-либо образом договориться с ХАМАС о возвращении заложников и выставить палестинцев проигравшими. Однако, по мнению эксперта, такой сценарий маловероятен.

«Хуже того, это даже не потеря лица, это отказ от всем известной доктрины «Израиль не ведет переговоры с террористами». Все видят, что через посредников — еще как ведет. Потому что доктрина оказалась неприемлемой для израильских избирателей. <...> Да к тому же, вернув заложников, ХАМАС выходит победителем. Еще и «гуманистом», — отметил Перла.

Газета The New York Times (NYT) до этого сообщала, что администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что израильская армия еще не готова начать наземную операцию в Газе и не имеет четкого плана.

Ранее в конгрессе США усомнились в непричастности Израиля к удару по больнице «Аль-Ахли».