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Макрон призвал Израиль проводить точечные антитеррористические операции

Макрон: Израилю стоит проводить прицельные операции только против террористов

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Thibault Camus/AP

Париж поддерживает борьбу израильских войск с террористическими группировками, но считает необходимым проведение точечных операций. Такое заявление в ходе встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом сделал французский лидер Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

Еще до начала переговоров в Тель-Авиве глава республики отметил, что противодействие терроризму является долгом международного сообщества. Тем не менее он подчеркнул, что при проведении соответствующих операций Израилю не стоит поддаваться заблуждениям и способствовать расширению ближневосточного конфликта.

«Я разделяю озвученные вами предупреждения, но бороться строго с террористическими группами, организовывать прицельные операции — это необходимость», — отметил Макрон.

Он добавил, что правительство Франции готово сделать все возможное для восстановления мира в регионе. Также, по словам главы государства, Париж направил особое послание ряду «террористических групп». Речь идет об организациях, которые могут раздумывать о присоединении к боевым действиям.

В то же время Макрон обратил внимание на приоритетную задачу властей в текущей ситуации — освобождение людей, оказавшихся в заложниках у палестинского движения ХАМАС. Как сказал президент, в настоящее время среди пропавших без вести числятся девять граждан Франции. Глава республики не исключил, что они могут находиться в плену у палестинского движения.

Согласно данным агентства, в ходе визита в Тель-Авив французский лидер также планирует встретиться с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Переговоры состоятся после завершения беседы Макрона и Герцога.

Ранее Макрон встретился с родственниками французских граждан, которые находятся в заложниках у ХАМАС.

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