В США заявили, что Украине нужно смириться с поражением и начать переговоры с Россией

Киев должен смириться с потерей территорий и, пока еще не поздно, начать переговоры с Москвой. Об этом говорится в статье обозревателя газеты Hartford Courant Теда Уэлша.

По мнению журналиста, отказ от территорий является горькой пилюлей, которую пришлось бы проглотить Киеву. Уэлш отметил, что многие из этих территорий являются русскоязычными, на них проживает большое число сторонников России. Он выразил уверенность в том, что Запад уже давно смирился с судьбой Крыма как российской территории.

Уэлш считает, что сейчас -— самый благоприятный момент для переговоров между Москвой и Киевом, которого в будущем уже не будет.

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