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В США заявили, что Украине нужно смириться с поражением и начать переговоры с Россией

Hartford Courant: Киев должен признать поражение и начать переговоры с Москвой

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Michael Kuenne/Global Look Press

Киев должен смириться с потерей территорий и, пока еще не поздно, начать переговоры с Москвой. Об этом говорится в статье обозревателя газеты Hartford Courant Теда Уэлша.

По мнению журналиста, отказ от территорий является горькой пилюлей, которую пришлось бы проглотить Киеву. Уэлш отметил, что многие из этих территорий являются русскоязычными, на них проживает большое число сторонников России. Он выразил уверенность в том, что Запад уже давно смирился с судьбой Крыма как российской территории.

Уэлш считает, что сейчас -— самый благоприятный момент для переговоров между Москвой и Киевом, которого в будущем уже не будет.

Ранее в Вашингтоне заявили, что у Израиля в США всегда будет преимущество над Украиной. У Пентагона внезапно обнаружилось значительное количество снарядов, хотя раньше в Вашингтоне уверяли об их нехватке для Украины.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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