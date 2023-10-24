Состоялся телефонный разговор главы МИД Украины с Боррелем

Руководитель украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой дипломатии Европейского союза Жозепом Боррелем, во время которого обсуждались вопросы, связанные с курсом Украины на вхождение в ЕС. Об этом Кулеба написал на своей странице в социальной сети X.

По словам главы МИД, он провел разговор с Боррелем о Ближнем Востоке и Украине. Боррель при этом подтвердил, что Украина остается в центре внимания ЕС. Был обсужден предстоящий отчет Еврокомиссии о проделанной Киевом работе на пути в Евросоюз.

Кулеба подчеркнул, что Украина рассчитывает на позитивную оценку своих действий со стороны Европейского союза.

Ранее Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина пропала из повестки СМИ, но не из реальности. Он подчеркнул, что в министерстве иностранных дел Евросоюза обсудили вопрос гарантий в сфере безопасности для украинской стороны на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.