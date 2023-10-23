В Сербии опасаются, что Косово откажется от любых контактов

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич считает, что Приштина продолжит политику террора в отношении косовских сербов, полностью отказавшись от диалога с Белградом, сообщает ТАСС.

Брнабич указала на странную переговорную стратегию косовской стороны на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде.

«Османи избегала диалога в Гранаде. Александар Вучич заявлял: «Я всегда готов к переговорам. Лучше сто лет говорить, чем один день воевать». Но она не хотела говорить. В конце концов на данный момент очевидно, что они хотят любой ценой попытаться избежать продолжение диалога», — заявила Брнабич в преддверии заседания СБ ООН по Косову.

До этого президент Сербии Александар Вучич заявил, что разговор с представителями Запада по вопросу Косово и Метохии был «тяжелым».

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.