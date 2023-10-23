Трамп рассказал, кто виноват в конфликте на Украине и войне в Израиле

Президент США Джо Байден допустил «огромный беспорядок» внутри своего собственного государства, считает бывший глава Белого дома Дональд Трамп. В своей соцсети Truth Social он отметил, что действующий американский лидер допустил множество ошибок и на внешнеполитическом фронте.

«Все, что президент говорил на протяжении многих лет, оказалось неправдой. Его [политические] инстинкты ужасны — будь то ужасная катастрофа в Афганистане, Украина, наша полностью открытая южная граница или нападение на Израиль, которое никогда не произошло бы во время администрации Трампа», — написал Трамп.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Палестина призвала мировое сообщество надавить на Израиль.