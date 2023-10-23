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Зеленский произвел перестановки в СБУ

Зеленский уволил двоих начальников управления и заместителя председателя СБУ

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд перестановок в руководстве Службы безопасности республики (СБУ). Соответствующие указы опубликованы на сайте украинского президента.

Так, Зеленский уволил Анатолия Сандурского с поста заместителя председателя СБУ, а Анатолия Денисенко — с должности начальника Управления СБУ в Винницкой области. На этот пост назначен Владимир Петриченко, ранее занимавший пост начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, президентскими указами начальником Главного следственного управления СБУ назначен Андрей Швец, начальником Управления работы с личным составом СБУ — Тамара Пашковская, а начальником Департамента хозяйственного обеспечения СБУ — Андрей Падалка.

В августе Зеленский уволил начальника управления СБУ в Закарпатской области Евгения Борзилова.

В сентябре Зеленский уволил министра обороны Алексея Резникова — его место занял Рустем Умеров, а также снял с должности руководителя администрации подконтрольной Киеву части ДНР Павла Кириленко.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.

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