Зеленский произвел перестановки в СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд перестановок в руководстве Службы безопасности республики (СБУ). Соответствующие указы опубликованы на сайте украинского президента.

Так, Зеленский уволил Анатолия Сандурского с поста заместителя председателя СБУ, а Анатолия Денисенко — с должности начальника Управления СБУ в Винницкой области. На этот пост назначен Владимир Петриченко, ранее занимавший пост начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, президентскими указами начальником Главного следственного управления СБУ назначен Андрей Швец, начальником Управления работы с личным составом СБУ — Тамара Пашковская, а начальником Департамента хозяйственного обеспечения СБУ — Андрей Падалка.

В августе Зеленский уволил начальника управления СБУ в Закарпатской области Евгения Борзилова.

В сентябре Зеленский уволил министра обороны Алексея Резникова — его место занял Рустем Умеров, а также снял с должности руководителя администрации подконтрольной Киеву части ДНР Павла Кириленко.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.