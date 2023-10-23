В Бурятии прокомментировали расистские высказывания экс-посла Израиля

Экс-посол Израиля Аркадий Мильман оскорбительно высказался о бурятах. Глава республики Алексей Цыденов прокомментировал в своем Telegram-канале его слова.

Мильман назвал бурятов животными «с совершенно нездоровыми психопатическими инстинктами уничтожения».

По словам Цыденова, у бывшего посла Израиля в России плохо и с воспитанием, и с человеческими ценностями

» <…> из слов бывшего посла напрямую несет нацизмом и расизмом», — написал глава Бурятии.

Он отметил, что от евреев — народа, который сам больше других пострадал от расизма и нацизма, услышать такое «по меньшей мере странно». Цыденов призвал не судить о всем еврейском народе «по одному больному человеку».

В августе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью назвал РФ «экономическим карликом» и «бензоколонкой с атомной бомбой». В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила ЕС с банкротом, а слова коллеги сочла проявлением зависти и беспомощности.

Ранее певица из США отказалась от своей партии в «Аиде» из-за «расистского» грима Нетребко.