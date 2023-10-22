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Стало известно, когда Макрон посетит Израиль

AFP: Макрон прибудет в Израиль 24 октября

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Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен приехать в Израиль во вторник, 24 октября. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник в Елисейском дворце, передает ТАСС.

22 октября стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Нидерландов Марком Рютте и премьером Испании Педро Санчесом. Отмечалось, что французский лидер и премьер Нидерландов приедут в Израиль в понедельник и вторник, где встретятся с Нетаньяху.

До этого сообщалось, что Макрон может прибыть в Израиль 24 октября.

19 октября в Израиль прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак. У главы правительства были запланированы встречи с президентом страны Исааком Герцогом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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