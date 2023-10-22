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Индия обвиняет Канаду во вмешательстве во внутренние дела

Глава МИД Индии обвинил дипломатов из Канады во вмешательстве во внутренние дела

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Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, объясняя решение Нью-Дели сократить количество дипперсонала в канадском посольстве, заявил, что дипломаты из Канады вмешивались во внутренние дела Индии, передает ТАСС.

Отвечая на обвинения Индии в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях, министр отметил, что паритет во многом предусмотрен Венской конвенцией, которая является соответствующим международным правилом в этом вопросе.

«В нашем случае мы ссылались на паритет, потому что у нас были опасения по поводу постоянного вмешательства в наши дела со стороны канадского персонала», — сказал Джайшанкар.

Он добавил, что отношения Индии и Канады сейчас переживают трудный этап, но эти проблемы связаны с определенным сегментом политической жизни и с политикой Канады, которая вытекает из этого.

В Дели потребовали, чтобы страну до 10 октября покинуло две трети дипломатов Канады, аккредитованных в Индии. Ранее страны уже обменялись высылкой дипломатов и поставили на паузу различные виды сотрудничества. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трюдо заявил, что Канада не намерена обострять отношения с Индией.

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