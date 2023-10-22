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Рейтинг правящей в ФРГ коалиции упал до рекордно низкого уровня

Bild: рейтинг правящей в ФРГ коалиции упал до самого низкого уровня

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Fabrizio Bensch/Reuters

Рейтинг популярности правящей в ФРГ коалиции (Социал-демократическая партия Германии — СДПГ, «Зеленые» и Свободная демократическая партия — СвДП, либералы) упал до самого низкого после выборов в Бундестаг (2021 год) уровня, пишет газета Bild am Sonntag, ссылаясь на данные опроса социологического института Insa.

В сентябре 2021 года в совокупности за правящие партии отдали свои голоса 52% избирателей, а сейчас их готовы поддержать лишь 34%. При этом социал-демократы набрали бы только 16% голосов, «Зеленые» — 13%, либералы — 5%.

Из результатов опроса следует, что по показателям лидирует в рейтинге оппозиционный блок ХДС/ХСС с 29%. Второе место получила «Альтернатива для Германии», за нее готовы проголосовать 22% респондентов. Левая партия набрала бы 5% голосов.

Кроме этого, 71% участников опроса заявили, что недовольны работой правительства канцлера Олафа Шольца.

В опросе участвовали 1 202 человека, он проводился в период с 16 по 20 октября.

До этого экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что правящей в ФРГ коалиции «Светофор» стоит переключить основное внимание с расходов на оборону и активнее заняться инвестициями в социальную инфраструктуру, образование и жилье.

Ранее китайская газета писала, что антироссийские санкции ударили по Европе и сильнее всего по Германии.

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