В Аргентине начались выборы президента

В Аргентине открылись избирательные участки для голосования на выборах президента. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидерами гонки за пост главы государства являются крайне правый политик Хавьер Милей, бывшая министр безопасности Патрисия Буллрич от оппозиционной партии «Вместе за перемены» и кандидат от правящего альянса «Союз ради родины» Серхио Масса.

Для победы в первом туре кандидату нужно набрать более 45% голосов или 40%, но с отрывом от ближайшего соперника на 10%.

Выборы проводятся по единому избирательному округу, который составляет вся территория Аргентины. Президент избирается одновременно с вице-президентом на четырехлетний срок и не может занимать пост более двух раз подряд.

Участие в выборах обязательно для урожденных граждан страны в возрасте от 16 лет и граждан по натурализации с 18 лет.

До этого сообщалось, что основные соперники кандидата в президенты Аргентины Хавьера Милея во время дебатов раскритиковали его предложение о долларизации экономики страны. Политик предложил данную меру для борьбы с инфляцией, а также в связи с сокращением международных резервов и экономическим кризисом в Аргентине.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.