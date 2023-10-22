Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Аргентине начались выборы президента

В Аргентине началось голосование на выборах президента

close
100%
Mariana Nedelcu/Reuters

В Аргентине открылись избирательные участки для голосования на выборах президента. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидерами гонки за пост главы государства являются крайне правый политик Хавьер Милей, бывшая министр безопасности Патрисия Буллрич от оппозиционной партии «Вместе за перемены» и кандидат от правящего альянса «Союз ради родины» Серхио Масса.

Для победы в первом туре кандидату нужно набрать более 45% голосов или 40%, но с отрывом от ближайшего соперника на 10%.

Выборы проводятся по единому избирательному округу, который составляет вся территория Аргентины. Президент избирается одновременно с вице-президентом на четырехлетний срок и не может занимать пост более двух раз подряд.

Участие в выборах обязательно для урожденных граждан страны в возрасте от 16 лет и граждан по натурализации с 18 лет.

До этого сообщалось, что основные соперники кандидата в президенты Аргентины Хавьера Милея во время дебатов раскритиковали его предложение о долларизации экономики страны. Политик предложил данную меру для борьбы с инфляцией, а также в связи с сокращением международных резервов и экономическим кризисом в Аргентине.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий