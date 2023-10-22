В Чехии разочаровались в Орбане из-за его позиции по Украине

Сомнение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в приеме Украины в Евросоюз до завершения конфликта связано с «влиянием России» на Будапешт, считает спикер нижней палаты парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова. В интервью «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) она отметила, что не согласна с видением венгерского политика.

«Я уверена, что он с этими заявлениями и замечаниями один. И я действительно очень разочарована не только Виктором Орбаном, но и всеми венграми, которые придерживаются этих идей. Невероятно, что именно венгры, имеющие в своей истории действительно трудный опыт с Советским Союзом, теперь поддерживают такие мнения <…> мы хорошо знаем, что за этим стоит огромное влияние России в Венгрии», — пояснила Адамова.

Она добавила, что «российское влияние» создает проблемы для всех в регионе. Адамова подчеркнула, что Евросоюз и НАТО пытаются выработать общую позицию, в том числе по украинскому вопросу.

«Венгрия все еще с нами, когда речь идет о санкциях и т.д. Но я, конечно, не согласна с позицией Орбана», — заключила спикер чешского парламента.

Ранее Орбан рассказал о падении интереса к поддержке Украина.